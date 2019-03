Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez contro Luca Vismara: «Ti denuncio, stai infamando il mio nome»

Isola dei famosi 2019, ottava puntata

Primo scontro acceso nella palapa. Durante l'ottava puntata dell che seguiamo come sempre in diretta suad accendere la miccia è statoparla di accuse infondate e ribatte: «». Parole che ricordano molto quelle dilo scorso anno contro Eva Henger durante il caso "".Luca durante il daytime ha raccontato che Aaron gli avrebbe detto una cosa sul conto di Jeremias Rodriguez. Durante la macchina del riso, Aaron racconta di aver sentito Jeremias dire di voler picchiare Luca: «Si meriterebbe due schiaffi e visto che non posso darglieli qua perché siamo in un programma televisivo, glieli faccio dare fuori».Jeremias non ci sta e dichiara di non aver mai detto una cosa così pesante e si scaglia contro Aaron:. Aaron risponde: «io ti ho sentito, ma sarà sempre la mia parola contro la tua».a difesa di Jeremias: «Luca tu sei solo una vipera, parli costantemente alle spalle di tutti».