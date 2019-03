© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sbarco disull’, programma seguito da Leggoit, ha creato nuove dinamiche sull’isola e l’ex protagonista di “Uomini e donne” di certo non è molto amata dai suoi colleghi naufraghi, Jeremias Rodriguez a parte. Anche ad alcuni telespettatori del reality condotto daSoleil non va troppo a genio e hanno adombrato sospetti di favoritismo quando la Sorgè ha vinto la sua prima prova leader.Le critiche hanno investito anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, con alcune critiche sul suo account social verso il suo atteggiamento “protettivo” nei confronti della naufraga, continuando a parlare di favori da parte sua e della produzione.Stanca della situazione, Alessia ha deciso di rispondere direttamente a un appunto mosso da un follower: “Guarda io faccio quello che mi pare e non mi comanda nessuno – ha scritto sul social - Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla. Notte”.