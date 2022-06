Isola 2022, Lory fa chiarezza dopo la bufera social: «È colpa di una mia amica. Mi dissocio dai messaggi sbagliati»

Isola 2022, Lory fa chiarezza dopo la bufera social: «E' colpa di una mia amica. Mi dissocio dai messaggi sbagliati». La Del Santo è stata la protagonista indiscussa della puntata di lunedì 13 giugno. Dopo aver litigato con Luxuria e aver quasi scaricato il fidanzato, Marco Cucolo, ha dato la sua versione sulla gaffe dei messaggi di auto elogio del suo account Instagram. Ma andiamo con ordine.

Dopo essere stata eliminata dall'Isola dei Famosi la scorsa puntata, sull'account instagram di Lory del Santo sono apparsi tantissimi messaggi di complimenti per il percorso fatto dalla naufraga durante il reality condotto da Ilary Blasi. Nulla di strano, se non fosse che però i complimenti sotto al post di Lory, che ha anche la spunta blu del verificato, portassero la firma dello account stesso.

Messaggi di autoelogio dunque che hanno scatenato l'ironia del web e di tantissimi social media manager, che hanno preso spunto da questa gaffe per far sorridere i propri follower. Spunto che è stato preso dallo stesso accouont Instagram dell'Isola.

Per la precisione quando tutto questo è avvenuto, l'atttrice era ancora in viaggio e non in possesso dell'account social, tanto che il suo staff ha pubblicato una nota di smentita contro chi attaccava ingiustamente la Del Santo: «Intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram».

Durante la diretta di lunedì sera Ilary Blasi ha voluto chiarire direttamente con Lory che ha declinato ogni responsabilità: «Una mia amica ha fatto copia e incolla di messaggi veri, ma nel pubblicare ha sbagliato qualcosa. Quelli che ha ritenuto opportuno ha voluto ripostarli ma magari non è molto avanti con la tecnologia. So che è stato pubblicato anche qualcosa di sbagliato e mi dissocio».

Luxuria, con cui ha avuto un battibecco proprio durante la puntata la difende: «Quando ho letto quel messaggio ho capito che non eri tu, perchè non è il tuo linguaggio. Se posso darti un consiglio scegliti altre amiche che facciano questo di mestiere». Molto divertente l'intervento irriverente di Nicola Savino che smorza ogni tensione mostrando dei falsi messaggi social, da parte di vip come Quentin Tarantino e Papa Francesco, a sostegno di Lory.

