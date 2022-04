Isola, l'inviato Alvin zittisce (due volte) Ilary Blasi: «Fammi fare il mio lavoro». Cos'è successo

Alvin zittisce Ilary. Se solitamente l'inviato dell'Isola dei Famosi è sempre gentile e pacato, ieri ha mostrato un lato di sè diverso. Ne sa qualcosa Ilary Blasi, che nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi è stata zittita un paio di volte dall’inviato, durante una prova di apnea propedeutica a quella de "l’Uomo vitruviano".

La prova valida per stabilire il leader della settimana è stata suddivisa in due manche: una gara di apnea e una relativa al gioco dell’Uomo vitruviano. Alvin si è dilungato nello spiegare le regole della primo gioco, perchè i naufraghi si stavano ancora posizionando. La Blasi, non capendo la situazione, lo ha incalzato: «Alvin, è mezzanotte, vamo!». «Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare», la secca replica del conduttore che ha sottolineato che la competizione non era ancora iniziata perchè il meccanismo della gabbia per l’apnea non era ancora stato messo in piena funzione.

Ma non è tutto. Poco dopo, quando si è trattato di spiegare il gioco dell’Uomo vitruviano, la conduttrice ha nuovamente incalzato Alvin. «Vabbè, lo sanno tutti come funziona l’Uomo vitruviano. Annamo avanti va!» e anche in questo caso Alvin ha zittito la collega. «Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie». La Blasi ha così fatto marcia indietro: «Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano».

Inoltre, non è passato inosservato ai telespettatori la mossa di Edoardo Tavassi, che ha mimato uno dei gesti più iconici di Francesco Totti, infilandosi il pollice della mano in bocca, succhiandolo e mimando il fare di un bebè. Un gesto riferito all'esultanza mostrata da Totti in campo in omaggio ai propri figli. Ma Blasi non ha reagito: non è chiaro però se il gesto le sia sfuggito oppure se la scelta quello di ignorarlo.

