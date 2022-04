Nicolas Vaporidis in crisi dopo il malore si commuove: «Sono stato un po' provato dall'Isola»

Dopo un inizio impetuoso , Nicolas Vaporidis è sempre meno protagonista delle continue liti che accadono all'Isola dei Famosi, anzi quando può cerca di fare da pacere. Ma l'attore, che sta vistosamente dimagrendo, è molto provato sia fisicamente che mentalmente, tanto che dopo un malore è stato portato via dai medici della produzione.

Nei giorni scorsi Nicolas Vaporidis si è spento, a causa della mancanza di cibo anche le forze hanno iniziato ad abbandonarlo e per questo la produzione ha scelto di portarlo durante la notte in infermeria per fargli qualche flebo ricostituente. Durante la puntata di venerdì 29 aprile, Ilary Blasi ha chiamato Nicolas in postazione nomination per parlare con lui

Nicolas Vaporidis in questi giorni ha avuto un crollo fisico ed emotivo: «Sono stato un po' provato dall'Isola - confessa l'attore - fisicamente e di conseguenza mentalmente, non riuscire a stare in piedi è una sensazione nuova per me. Non pensavo che fosse così, avevo delle idee ma se non lo vivi non lo puoi capire veramente. Non ho la forza di fare le cose, non ce la faccio più, tutto quello che sto vivendo qui è una prova continua, questa esperienza mi ha insegnato ad apprezzare quello che davo per scontato, mi ha fatto capire quanto sono fortunato».

In questi momenti difficili Nicolas si è aggrappato a pensieri positivi e a una persona in particolare: «Questa Isola è come una provincia di una città italiana, ci sono gli scontri, le incomprensioni, l'unica cosa che manca sono le persone che ami. Sono loro che mi mancano. Il lavoro che faccio è totalizzante e non ho passato il tempo che volevo perchè ero impegnato».

