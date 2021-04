Isola 2021, Ilary Blasi furiosa con i naufraghi: «Siete delle pippe al sugo! Datevi da fare». L'apatia dei concorrenti fa sbottare la conduttrice che in chiusura di puntata, lunedì 5 aprile, li riprovera di non fare nulla. Non è la prima volta che la Blasi li sprona, ci sarà riuscita?

Anche i daytime dell'Isola dei Famosi 2021 sembrano dare ragione a Ilary Blasi. Sono davvero pochissime le dinamiche che in queste puntate si sono create, e quelle poche vengono smorzate dagli stessi naufraghi durante la diretta.

Un atteggiamento che rende davvero complilcata la conduzione e il pubblico è sempre più a rischio noia. Anche Zorzi ha provato a stuzzicare la Isoardi su questo atteggiamento di finto buonismo, ma le accuse sono state rispedite al mittente.

Al termine della settima puntata, prima di salutare tutti, Ilary Blasi ha rimproverato i naufraghi: «Siete il gruppo più pigro e scarso di tutte le edizioni. Vi abbiamo dato tutto, pure la rete che ce giocate a pallavolo? Siete delle pippe al sugo! Datevi da fare. Ecco ve lo voglio dire, vi lascio così».

