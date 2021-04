Giovedì 8 aprile l'Isola dei Famosi 2021 non andrà in onda. Ecco perchè

Giovedì l'Isola dei Famosi 2021 non andrà in onda, ecco perchè. Il prossimo 8 aprile, l'Isola salta un turno. Il motivo è stato spiegato durante la diretta della settima puntata da Ilary Blasi. La settimana successiva, invece, ritorna il doppio appuntamento.

l'Isola dei Famosi 2021 non andrà in onda il prossimo giovedì 8 marzo. Ad annunciarlo durante la diretta della settima puntata è Ilary Blasi. Nessun problema o cambio di palinsenso semplicemente un "accavallamento" di programmi.

Sulla rete spagnola parte l'edizione dell'Isola dei Famosi e ci sarebbero stato troppi disturbi durante la diretta, probabilmente le Isole scelte sono molto vicine. Come ha spiegato la stessa Blasi: «L'Isola non andrà in onda giovedì prossimo perchè su Telecinco, inizia Supervivientes, il programma dei nostri cugini, e quindi per evitare elicotteri e barche abbiamo preferito non andare in onda. Ma tranquilli torniamo la prissima settimana con il doppio appuntamento».

Tra i partecipanti di Supervivientes ci sarà anche la nostra Valeria Marini. Questo cosa implica? Che nella settimana puntaa ci sarà una doppia eliminazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 23:38

