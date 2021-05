Isola 2021, Awed in lacrime parlando del papà: «Avrei voluto parlargli di più». Poi la sorpresa. Ogni naufrago che parla della sua esperienza in questo reality confessa che al di là del gioco, l'Isola dei Famosi 2021 è un viaggio dentro se stessi. Così anche Simone che durante la diretta di sabato è scoppiato a piangere.

Durante la settimana Awed ha confessato che l'Isola dei famosi 2021 gli ha permesso di guardare meglio dentro di sè e ammettere che più di ogni cosa vorrebbe conoscere il pensiero del papà nei suoi confronti.

«Sono stato forse un ragazzo troppo orgoglioso - spiega Awed durante la diretta di venerdì 21 maggio - Questo è il momento più difficile della mia vita, non scherzo».

Parlando del papà Awed scoppia in lacrime: «Nell'adolescenza avrei voluto parlargli di più. Lo amo. l'Isola non è un reality come gli altri, è un viaggio dentro se stessi, ho capito quanto sia importante mia madre e soprattutto mio padre nella mia vita. L'Isola non mi cambierà, ma mi darà un occasione di poter cambiare. I genitori per te ci saranno sempre, questa cosa l'ho sempre sottovalutata. Voglio godermi tutti gli anni che rimangono con la mia famiglia».

A sorpresa per Awed c'è una lettera del papà: «Sei molto più forte di quanto pensi. Mi fai sentire ogni giorno di essere tuo padre. Se c'è stato qualche silenzio di troppo è stato solo per pudore...Sei la fine del mondo».





Sei molto più forte di quanto pensi. Mi fai sentire ogni giorno di essere tuo padre. Se c'è stato qualche silenzio di troppo è stato solo per pudore. Ti voglio bene.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 08:32

