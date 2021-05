Isola 2021, diretta puntata 21 maggio: questa sera il primo finalista della quindicesima edizione. Al televoto in questa puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò.

Venerdì 21 maggio in prima serata su Canale 5, diciannovesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Questa nuova puntata de L’Isola dei Famosi rappresenterà un vero e proprio evento: stasera verrà proclamato il primo finalista della quindicesima edizione.

Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, anche attraverso il televoto: spetterà infatti al pubblico l’ultima parola su chi avrà il posto in finale.

Al televoto Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò. Ospiti in studio: Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani.

