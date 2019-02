Grecia Colmenares, reduce dall'Isola confessa: «Vorrei recitare ne "Il Segreto"»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

reduce dallsi racconta a Verissmo. L'attrice ricorda la sua lunga carriera nelle telenovelas che l'hanno resa famosa e a Silvia Toffanin e confessa di voler recitare anche nella nota soap "Il segreto". Grecia ha saputo farsi amare all'Isola, anche se ci sono state diverse polemiche con i naufraghi.Grecia racconta come la sua popolarità sia stata tale da arrivare ad interrompere un incontro con il santo Padre in Vaticano: «Io stavo aspettando di incontrare Giovanni Paolo II, e nel mentre sentivo l'iniziare di un vociare con il nome della protagonista di una telenovela che stavo interpretando, a quel punto il papa mi ha avvicinato e mi ha donato un Rosario che ho dato a mio figlio durante la sua prima comunione». Poi racconta la sua vita privata, il primo matrimonio a 17 anni e il secondo con il padre di suo figlio, con cui è stata per 18 anni. Oggi Grecia sta con un modello di Caracas che ha 26 anni meno di lei, con cui vive un amore felice da circa un anno.Grecia parla del bel rapporto con suo figlio, smentendo le voci di chi ha insinuato che sarebbe stata una mamma assente a causa della sua carriera: «Mio figlio e io siamo uniti, lui era felice che io partissi, io so che madre sono e non mi interessano le chiacchiere. Lui è la mia vita»