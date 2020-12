Rosalinda immune dalle nomination, ma su twitter è bufera: «Televoto falsato!». Non c'è stata nessuna uscita durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, ma l'esito del televoto ha possibilità all'ex Adua Del Vesco di non essere nominata.

E' bufera sui social dopo che il televoto ha decreto Adua / Rosalinda Del Vesco immune dalle nomination. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, l'attrice ha ricevuto il 36% del preferenze. Un risultato ch non è andato giù al popolo di twitter secondo cui i voti non dovrebbero essere vaidi poichè provenienti dal Brasile, cosa non prevista dal regolamento.

Ed effettivamente proprio dal Brasile e dalla Spagna c'è un vero e proprio fandom che segue con attenzione il nostro Grande Fratello Vip e in particolare Rosalia e Dayane Mello, che chiamano #Rosmello. Stando al regolamento del GFVip non sarebbe possibile votare fuori dal territorio italiano, eppure questo fan club è fortissimo ed ha regalato, durante la diretta del 7 dicembre, l'immunità all'attrice, così come era accaduto per Dayane lo scorso venerdì.

Il pubbico italiano sta chiedendo a gran voce a GF di prendere provvedimenti perchè in questo modo il televoto risulterebbe falsato.

ANCHE ROSALINDA HA FATTO UNA FACCIA STRANA. Questo fa capire quanto sia falsato il televoto, MA NON PER ROSALINDA, ma perché se si deve seguire un programma, i voti devono essere corretti. Quindi chiediamo al GF di controllare questi voti.#gfvip — RamaTrash😐 (@RamaTrash8) December 7, 2020

Rosalinda immune, ma stiamo scherzando, LE BRASILIANE ANCHE MENO!! GF PRENDI PROVVEDIMENTI ALTRIMENTI NOI ITALIANI VERAMENTE CI SENTIAMO PRESI IN GIRO! #GFVIP — Valentina (@Valenti67828562) December 7, 2020

cruda realtà: i voti delle brasiliane contano e se non facciamo qualcosa ci ritroveremo quella comodina di adua rosalinda in finale#GFVIP — pil sotto stress🚿 (@zerowidee) December 7, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 23:56

