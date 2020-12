Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini sono i nuovi vip che entreranno nella casa del Grande Fratello. La ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, si apre con l'annuncio di Alfonso Signorini che comunica l'ingresso dei nuovi concorrenti il prossimo venerdì.

L'annuncio è arrivato durante la diretta della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso SIgnorini ha comunicato al pubblico che nei prossimi giorni entreranno nella casa tre nuovi concorrenti: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

Sonia Lorenzini è una dei concorrenti della seconda tranche del Grande Fratello Vip 5. Oltre al subentrato Cristiano Malgioglio, con lei sono previsti anche gli ingressi di Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Filippo Nardi, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito.

Sonia Lorenzini, nata ad Asola, in provincia di Mantova è stata una tronista di Uomini e Donne e in passato è stata paparazzata con Eros Ramazzotti,dopo la fine della storia d'amore con Marica Pellegrinelli. Secondo i ben informati tra la Lorenzini e Tommaso Zorzi non scorre buon sangue, chissà cosa succederà al omento del suo ingresso.

Di Filippo Nardi e Samantha De Grenet si sa quasi tutto, Nardi torna sul luogo del delitto dopo l'iconica richiesta sulle sigarette entrata nella storia del Grande Fratello Vip, mentre la De Grenet dopo l'esperienza dell'Isola dei Famosi ci riprova con il Gran de Fratello Vip

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 22:46

