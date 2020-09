Grande Fratello Vip, la confessione di Tommaso Zorzi: «Mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni»

Carolina Crescentini in carcere per fiction

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alparla del suo rapporto col padre. Tommaso durante l’ultima diretta è stato molto colpito dall’incontro fra Guenda Goria e il papà Amedeo ed ha deciso di confidarsi con i coinquilini.I rapporti sono molto freddi e fra loro c’è indifferenza: "Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui – ha spiegato - anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle".Il papà non lo abbraccia da otto anni: "Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale".Anche il dialogo è ridotto ai minimi termini: “Magari mi chiama per dirmi bravo, per un articolo che legge sul giornale”.