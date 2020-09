Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sulla sua salute: «Ho uno pneumococco, non morirò questa volta»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver fatto spaventare nuovamente il pubblico per aver abbandonato la casa a causa della febbre alta, l'influencer ha rassicurato tutti.rientrato oggi nella casa in tempo per la diretta della terza puntata del, dopo essersi nuovamente ammalato.Signorini, rivolgendosi all'influencer gli ha chiesto come stava e Zorzi ha risposto come sempre nel suo modo ironico: «Non mi vergogno di dire quello che ho,, abbiamo sbagliato un primo ciclo di antibiotici, adesso sto sotto paracetamolo,».