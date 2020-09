di Silvia Natella

Ennesimo colpo di scena alè uscito dalla casa per unfacendo preoccupare i fan e gli autori del reality. Secondo quanto trapelato, avrebbe la febbre alta. È stataa lanciare la notizia a. Sembra il giovane avrebbe lasciato la casa nel corso della notte di ieri con un’ambulanza.La suasfiorerebbe i 39 gradi a causa di una grave forma di sinusite, ma la paura del Covid-19 ha spinto a un. Come confermato dallo stesso inquilino, il malore non avrebbe niente a che fare con il coronavirus. «Ho fatto 127 tamponi. Piuttosto ditemi di andare casa» aveva detto durante il serale di venerdì.A 24 ore dall'inizio del programma, infatti, era stato costretto ad abbandonare il gioco per motivi di salute e una febbre sospetta rientrando in tempo per la seconda puntata. Gli inquilini hanno continuato a monitorare la sua temperatura e il suo aspetto al punto da scherzare sulla sua ipocondria. Si attendono aggiornamenti sullo stato di salute.