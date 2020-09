Grande Fratello Vip, televoto annullato per provvedimento disciplinare. Fausto Leali verso la squalifica

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 14:50

Dopo l'elogio a Mussolini e il rimprovero in diretta di Alfonso Signorini, il cantante di "a chi" ci ricasca. Il suo nuovo scivolone ha provocato una ribellione enorme sui social che ne chiede a gran voce l'espulsione.a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente». Con un messaggio via social il Grande Fratello Vip ha comunicato l'annullamento del televoto che vedeva coinvolti Fausto Leali e Massimiliano Morra.Il GFVIP parla solo dima è facile pensare di cosa si tratti.Solo la scorsa settimana Fausto Leali era stato "rispeso" in diretta da Alfonso Signorini a causa delle sue esternazioni su Mussolini, ma il cantante è tornato a far parlare di sè a causa di nuove affermazioni.Durante la settimana in un momento conviviale con tutti i concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello, Fausto Leali ha chiamato "negro" Enok. Sia il fratello di Mario Balotelli che la contessa De Blanck gli hanno fatto notare che è una parola altamente offensiva e che non va utilizzata, ma il cantate si è giustificato dicendo : «Nero è un colore, "negro" una razza».Affermazioni che hanno fatto infuriare il pubblico che ne ha chiesto a gran voce l'espulsione.e poco fa attraverso gli account social del Grande Fratello è arrivata la comunicazione ufficiale sul provvedimento disciplinare. Questa volta un rimprovero non può bastare.