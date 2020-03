Grande Fratello Vip, nuova lite tra Valeria Marini e Antonella Elia: «Due botte nei reni». E gli altri reagiscono così

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 17:02

Alnuovo litigio tra. Le due showgirl non riescono a convivere senza insultarsi rendendo l'atmosfera tesa e pesante per gli altri inquilini. Se avessero la minima idea di cosa sta succedendo fuori dalla casa più spiata d'Italia magari ridimensionerebbero i loro problemi. Tutto è iniziato in cucina, dopo che la Elia si è lamentata ancora una volta di essere stata spinta. Questa volta ad averle messo le mani addosso sarebbe stata proprio la Marini.«Mi hai fatto male, potresti parlare invece di toccare. Due botte nei reni perché ho pestato una ciabatta», le ha fatto notare Antonella. La Marini ha risposto prima con ironia per poi esplodere e urlare: «Devi smetterla, non conosci il rispetto né per me né per Licia né per le altre persone. Sei una persona che mette le mani addosso, con me hai perso... La tua presenza è un'offesa al pubblico e alle donne». E intanto serpeggia tra i coinquilini un'insofferenza a questa situazione.«Che pesantezza», ha commentato Patrick che per primo era stato accusato dalla Elia per un presunto spintone. «La situazione è critica», ha aggiuntohanno provato a far ragionare la Elia, mentre la Marini è corsa in confessionale. «Ha gli ormoni sballati ed è isterica, è la menopausa», ha sottolineato Antonella. «Non devi dire così, è una stagione della vita», ha risposto Adriana. «Anche io sono in menopausa, c'è stato un contatto fastidioso e io ho reagito. Nominatemi, così starete più tranquilli», ha concluso Elia.