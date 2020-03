Drone al GFVip: nel biglietto le accuse choc di Andrada Marina contro Antonio Zequila

Drone al Grande Fratello Vip 2020: nel biglietto le accuse choc di Andrada Marina contro Antonio Zequila. Mercoledì mattina un drone ha sorvolato le teste dei concorrenti della casa del GFVip lanciando un biglietto prontamente raccolto da Adriana Volpe, ma censurato dalle telecamere. Cosa c'era scritto sul biglietto? Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti.

Mistero svelato, il foglio lanciato dal drone che ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip è un ritaglio di giornale contenente le accuse di molestia della modella Andrada Marina a Zequila. Contravvenendo alle regole Adriana Volpe, che ormai è in polemica con gli autori del Grande Fratello Vip, ha letto il contenuto dell'articolo. Sia sul settimanale Nuovo che la scorsa domenica a Live non è la D'Urso la giovane modella ha raccontato un episodio del 2015, quando ha partecipato ad un concorso di bellezza presentato da Antonio Zequila: «Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata. Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d'albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro. Quando sono entrata nella sua stanza mi ha raccontato che conosceva molto bene Mara Venier . E ha detto che, se avessi voluto, mi avrebbe fatto partecipare a Tu si que vales. Poi ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l'altra, mi ha baciata. Il suo gesto mi ha spiazzata, mi sono sentita molestata. Ci rimasi malissimo. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta. A quel punto sono scattata in piedi e gli ho risposto: ‘Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza’. Sono uscita di corsa dalla stanza, senza nemmeno aspettare la sua reazione». A Live non è la D'Urso il racconto della modella era stato minimizzato anche dagli ospiti in studio, mentre nella casa Antonio Zequila non ha preso benissimo il messaggio scagliandosi in modo particolare contro Adriana Volpe che non avrebbe dovuto leggere l'articolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 12:47

