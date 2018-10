Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Mio padre, che è mancato, comunica con me attraverso la stampante”, durante la sua (breve) partecipazione alaveva detto di aver nostalgia delladel padre. Il motivo è che il papà scomparso proprio attraverso la stampante le farebbe sentire la sua presenza: “Se sono triste o sto male si accende da sola e la luce illumina la stanza. È il suo modo per farmi sentite la sua presenza”.Torna anche sulla sua eliminazione dal reality: “Sono stata punita per quello che ho detto in merito a Enrico Silvestrin - ha spiegato a "Vero" - Ho agito con leggerezza utilizzando la parola “omofobo”, ma per me il termine che ha usato lui (durante una diretta sui social prima della trasmissione) è offensivo. Mi sono sentita punta sul vivo”.Uscita dal GFVip vorrebbe ritirarsi dal mondo dello spettacolo: “Il reality doveva essere la mia rivincita, ma visto com'è andata a finire ho deciso che a dicembre mi ritirerò dallo showbiz perché non voglio' regalare più la mia presenza a nessuno. Ho regalato sorrisi, non volgarità, ma non mi sono sentita apprezzata, accettata. Che lo showbiz si tenga i suoi personaggi finti! lo ho dato il meglio di me e sono orgogliosa di me stessa”.