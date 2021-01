Grande Fratello Vip, Flavia Vento ci ripensa: «Spero di poter tornare. L'affetto per i miei cani non può essere tutto»

Flavia Vento si è pentita di aver lasciato il Grande Fratello Vip: “Spero di poter tornare”. Flavia Vento ha abbandonato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip dopo poche ore dal suo ingresso perché le mancavano i suoi cani.

FLAVIA VENTO CI RIPENSA

Flavia Vento, nonostante le insistenze dei coinquilini, ha abbandonato dopo sole 24 ore di permanenza il Grande Fratello Vip per la nostagia che sentiva nei confronti dei suoi cani, rimasti ad aspettarla. Ora però Flavia sembra averci ripensato ed essersi pentita, tanto da pubblicare un post a riguardo dal suo account Instagram.

Dal social ha infatti condiviso una sua foto nel confessionale del reality, seguita dalla didascalia di rammarico: “Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita – ha scritto sul social - L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un’altra edizione. Baci #grandefratello#flaviavento#gfvip#gfvip5”….”.

FLAVIA VENTO, NOSTALGIA CANAGLIA

Flavia Vento aveva già spiegato ampiamente le ragioni del suo addio al reality: “Ho sentito quello che mi diceva il mio cuore – ha spiegato ai microfoni di “Live Non è la D'Urso” - Ho abbandonato per i cani, io ci voglio provare, non sapete quello che sto passando da quattro anni con i miei animali. Sono sola, ho trascorso 4 natali e 5 capodanni in totale solitudine per loro. Nella casa avrebbero parlato più di me, facevo audience e così via, avevo firmato un contratto ma avevo l’ansia e sono scappata via. Volete denigrare chi salva gli animali, ma per me uscire dal reality è stata una sconfitta”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 19:17

