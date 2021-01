di E.C.

Gf Vip , l'indiscrezione choc: «In confessionale ti fanno il lavaggio del cervello. Mi è venuta la depressione». Un'ex gieffina avrebbe rilasciato delle dichiarazioni inaspettate su ciò che succede nel segreto del confessionale. Come riporta il sito Fidelity House, l'ex concorrente avrebbe parlato di «lavaggio del cervello» e di una depressione dopo la fine del programma.

A parlare, Lidia Vella, volto del Grande Fratello 14. L'ultima edizione classica del reality, prima dell'esordio del Gf Vip. Ai tempi del reality, l'ex gieffina era stata al centro di un triangolo amoroso, con l'ex Alessandro Calabrese e la vicintrice di quell'anno Federica Lepanto. «Al Gf - avrebbe spiegato Lidia Vella - non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni». E sul triangolo amoroso: «Era una cosa organizzata dagli autori ma a nostra insaputa. Ho ricevuto giusto ieri due like dal suo vecchio profilo Instagram… si sarà sbagliato! E’ una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita».

L'intervento di Lidia Vella sarebbe arrivato dopo la decisione di Tommaso Zorzi di rimanere nella Casa, dopo un colloquio in confessionale. L'influencer milanese, infatti, aveva più volte manifestato l'idea di andare via, dopo l'ennesimo prolungamento del programma. A onor del vero, tanti gieffini ricordano con affetto le voci degli autori del Gf. Preciserà il suo intervento Lidia Vella? Staremo a vedere.

