Grande Fratello Vip, diretta 4 dicembre: questa sera i vip decideranno se lasciare o proseguire il gioco. Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Intanto nella casa continuano le tensioni sorpattutto tra le ragazze. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto della ventitreesima puntata.

Venerdì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Stasera i "vipponi" dovranno decidere chi resterà dentro la Casa e chi invece preferisce abbandonare il gioco.

Il gruppo delle donne si è spaccato. Tante le tensioni tra le ragazze della Casa e in questa settimana non sono mancati gli scontri accesi. Non mancheranno le emozioni. In particolare, Dayane riceverà una gradita sorpresa dal Brasile. (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy​).



