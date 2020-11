Grande Fratello Vip, la diretta: in sette in nomination. Cristiano Malgioglio entra nella casa

Grande Fratello Vip, diretta oggi 30 novembre: in sette in nomination. Cristiano Malgioglio entra nella casa. Tutti gli aggiornamenti della Ventiduesima puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Questa sera nuovo eliminato.

Questa sera su canale 5 la diretta della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip. Questa settimana sono sette i Vip in nomination: Selvaggia, Enock, Andrea, Dayane, Francesco Elisabetta e Rosalinda. Ma ci sarà anche un attesissimo ritorno. Questa settimana, infine, torna il doppio appuntamento del venerdì con il Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio, dopo un iniziale ripensamento, entrerà nella casa del grande Fratello Vip come concorrente: «Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrerò nella casa del @grandefratellotv . Come mai? Ho bisogno di socializzare » ha scritto sul suo account instagram: «Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia... e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si e' tristi. Perche' ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all'amico @alfosignorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perche' io non sono né l"uno e nell"altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita e' così normale ,che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo....Vi amo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 15:53

