Le lacrime di Francesco Oppini al GFVip: «Qualsiasi scelta faccia, farò soffrire qualcuno». Tommaso Zorzi crolla. Il prolungarsi della durata del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova i nervi dei concorrenti che da un lato vorrebbero restare, dall'altro tornare a casa per Natale.

Francesco Oppini ha vissuto dei giorni tormentati all'interno della casa del Grande Fratello dopo l'annuncio del prolungamento del programma fino a febbraio.



Il figlio di Alba Parietti da un lato vorrebbe lasciare il programma, dall'altro non vuole abbandonare Tommaso Zorzi.

Durante la diretta della ventiduesima puntata Alfonso Signorini chiede a Francesco Oppini di spegare questo dilemma che lo attanaglia : «Io penso che qualsiasi scelta faccia farò soffrire qualcuno. Io so che posso dare e sostenere un'amicizia al 100% se sto bene.Se capisco che posso avere delle angosce che derivano da cose passate che vengono fuori e sono cose che probabilmente dovrò sistemare una volta uscito di qua. Se vedo che comincio a crollare e il mio modo di essere porta malumore a Tommaso, faccio tre passi indietro», spiega Oppini.

«So di avere delle lacune nei rapporti, pcer me un rapporto come quello che ho con Francesco - dice Zorzi - dove non ci sono secondi fini è complicatissimo, io ho parlato molto in settimana con lui, sosterrò ogni sua scelta perché pretendo che l'amicizia duri anche fuori dalla casa. Se dovesse decidere di mollare, per me verrebbe a mancare un pilastro».

