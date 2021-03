Grande Fratello Vip, Dayane Mello riabbraccia la figlia Sofia. La bimba commuove tutti: «Non lasciarmi mai più»

Grande Fratello Vip, Sofia riabbraccia finalmente la mamma Dayane Mello e commuove tutti: «Non lasciarmi mai più». La figlia della bella brasiliana, nata dalla relazione con Stefano Sala, torna nella casa del Grande Fratello come avvenne per il papà nell'edizione precedente. Questa volta è più grande, ma la dolcezza e i suoi occhi blu sono sempre gli stessi.

Durante la finale del Grande Fratello Vip, Dayane Mello riceve ben tre sorprese quasi in contemporanea. La modella, in lizza per la vittoria di questa quinta edizione riabbraccia prima il suocero, il signor Attilio, che è il papà di Stefano Sala : «Questa sera sono qui e ti porto a casa - le dice - sei bellissima hai fatto un percorso stupendo, vissuto un momento tragico e noi l'abbiamo vissuto con te. Tutti ti amano, hai dimostrato chi sei nel bene e nel male».

Ma la sorpresa più bella deve ancora arrivare, Dayane e il signor Attilio escono fuori in passerella c'è la figlia Sofia che le corre incontro e commuove tutti: «Mamma mi sei mancata tanto non ci lasciamo più. Dai che magari vinci! Ho fatto il tampone per venire da te ... Cosa non faccio per te!»

Terza sorpresa in collegamento per lei ci sono dal Brasile il padre e il fratello Giuliano che indossano la maglia con la foto di Lucas, il fratello tragicamente scomparso.

