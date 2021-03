Grande Fratello Vip, la finale in diretta: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi

Grande Fratello Vip, la finale: ​i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Dopo oltre 5 misei siamo finalmente giunti all'ultimo atto del reality show condotto da Alfonso Signorni. Questa sera scopriremo durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it chi tra Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi vincerà la quinta edizione.

Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa del Grande Fratello Vip si apriva per dare il benvenuto ai “vipponi”. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore.

La finale è già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi; il vincitore si confronterà con Dayane Mello, Pierpaolo e Stefania per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro. Per i bookmaker la sfida sarà tra glli eterni rivali: Dayane e Tommaso. Con l'influencer favorito a 1,65 sul tabellone di Stanleybet.it, davanti alla modella brasiliana offerta a 2,75. Quella di questa sera sarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di “Grande Fratello Vip”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 20:17

