Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini bloccato condurrà da Milano. I social chiedono l'arrivo di Alessia Marcuzzi

di Ida Di Grazia

Alessia Marcuzzi

Avete presente questo cast pazzesco? Ecco, immaginate la conduzione di Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi, immaginate un Malgioglio o una Zanicchi come opinionisti, immaginate il successo bestiale.. ecco, riaprite gli occhi e capite perché sto #GFvip fa cagare. — MrLeon (@TwitMrLeon) March 3, 2020

#GFVIP @QuiMediaset_it @MediasetPlay Ho sentito l’indiscrezione di Signorini che condurrà dall’albergo, io direi almeno a tempo limitato, fino al prossimo decreto di affidare la conduzione ad Alessia Marcuzzi @lapinella che abita a Roma — Lorenzo (@Lorenzoarkt) March 9, 2020

Ma quindi mercoledì ce la mettono a condurre la Marcuzzi? No perché Alfonso che conduce dal suo albergo anche no #GFVIP — Simone (@callmesime_) March 10, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA