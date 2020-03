Coronavirus, l'Italia è zona rossa: le borse reagiscono, Milano +3%. Guarito l'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna DIRETTA

Tutta l'Italia è zona rossa nell'emergenza coronavirus: dopo i dati di ieri sui contagi, con 97 morti in un giorno, il Governo ha optato per misure ancora più stringenti rispetto al dpcm di domenica mattina, che limitava invece la zona rossa alla Lombardia e ad altre 14 province. Ora tutto il Paese è a rischio contagio, e il mantra è sempre lo stesso:

«Il futuro dell'Italia è nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività. In gioco c'è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nonni. Ho appena firmato il decreto», ha scritto ieri sera su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.