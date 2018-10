Fabrizio Corona litiga con Ilary Blasi: «Sei stata tradita da tuo marito». La replica «Ti rendi conto di quello che mi hai fatto 13 anni fa?»

L'attrice è messa inizialmente davanti a una scelta: parlare al telefono con il fidanzato, lo stesso che le aveva chiesto di sposarlo, o tornare da Elia, temporaneamente in un'altra stanza. Una proposta urlata fuori dalle mura della casa più spiata d'Italia. Lei sceglie il chiarimento con quello che è ancora il suo compagno, nonostante nutra dei sentimenti per l'ex velino.

«Può succedere di tutto, ma nella vita ci vuole il rispetto. In questo momento non voglio parlare dei fatti miei; avremo modo di discuterne dopo», dice brevemente al telefono.

Io credo che il primo a mancarmi di rispetto sia stato tu

. Dopo l'eliminazione della Marchesa, Elia corre a riabbracciare Jane, che continua a stimarlo e a volergli bene, nonostante il parziale "rifiuto" da parte del giovane. Elia, infatti, le ha detto di essere confuso.

Venerdì 26 Ottobre 2018