Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è entrato nella casa delper l'atteso confronto con la sua ex Silvia Provvedi - che stiamo seguedo in diretta su Leggo.it - quello che però non era previsto è stato l'attacco diche lo ha letteralmente, senza consentirgli di replicare molto. Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Corona che su Instagram ha minacciato di «scatenare l'inferno».Uno scontro durissimo che la Blasi chiude così «Qui sono io la padrona di casa e decido io quando far finire il tuo show. E quello che sei l’ha capito tutta Italia. Ora chiudetemi il collegamento. Ciao Fabrizio. Buona vita».Fabrizio Corona riversa tutta la sua frustrazione su Instagram, insultando la padrona di casa e arrivado quasi alle minacce: «La signora se possiamo definirla così Ilary Blasi - urla rabbioso Corona - che non ha avuto il coraggio di confrontarsi con me mi ha abbassato il microfono, ma io adesso dirò la mia verità. Da una ragazzina che sta lì solo perchè ha sposato un ex calciatore che non sa dire una parola in italiano non mi faccio dare lezioni. Visto che tu mi hai abbassato il microfono io ora dirò la verità come deve essere detta - poi la minaccia - preparati perchè ora scateno l'inferno»