Alè il momento dell'incontro tra. Corona è entrato e subito è andato in cortile a fumare una sigaretta trascinando con sé la ragazza delle Donatella. «Sono venuto a chiederti scusa e tu lo sai, io ho sbagliato e non volevo venire qui. Per quelle cose che ho detto in quella trasmissione sono stato una mer***, ma c'è un significato, tu mi conosci ma non puoi sapere che è successo una settimana prima. Io sono venuto qui per chiederti perdono perché non meritavi quelle parole. Non è vero che non ti ho mai amato. Tutti i ragazzi non potranno mai sapere quello che abbiamo vissuto noi, la sofferenza, il dolore, le difficoltà».«Io non sono abituata a parlare senza ascoltare. Non mi sono pentita di averti lasciato, tu mi hai fatto stare da sola, io no. Fabrizio te lo dico con il cuore, io certe cose a una persona che ho amato non le avrei mai dette», sono le prime parole della ragazza che reagisce alla vista dell'ex scoppiando a piangere.«C'è un perché, tu hai avuto ragione su tutto, ero "inca*** nero". A distanza di tre mesi io non voglio tornare da te, ma voglio rientrare nella tua vita, che è un'altra cosa. E voglio che tu sia felice... Per tre anni sei stata matura e ti sei presa cura della mia vita. Torna quella che eri... Non sto recitando. Quando ti ho vista piangere sei tornata la mia Silvia... Non ha senso che non ci rivolgiamo la parola dopo tre anni».La Provvedi non ha intenzione di riaverlo nella sua vita perché è ancora forte il dolore per l'epilogo della loro storia d'amore: «Tu mi hai messo fuori di casa, mi hai messo in difficoltà e non mi hai dato le mie cose. Io ho pianto per te, mi sono tolta tutto per te. Di donne come me non ce n'è e tu sei andato a fare il pagliaccio in televisione. Hai un figlio e non metterlo in mezzo... Quando imparerai a rispettare te stesso rispetterai gli altri. Non puoi farti aiutare se non capisci. Accetto che ti scusi, ma da me non avrai più niente. Gli show mi hanno stancato».«Vorrei che tornassimo a volerci bene che non vuol dire tornare insieme. Tu sei stata l'unica persona per me. Vivevo solo di te e non può finire una cosa del genere. Ho sbagliato, ti chiedo scusa, ma fuori ti spieghero perché l'ho fatto... », conclude Corona. «Io ho trovato la felicità senza di te, ma ti perdono», la replica. Lui non crede alle sue parole e alza il tono della voce: «Non eri assolutamente felici perché le persone speciali non si devono buttare via con quattro co***... Dimentica, ti ho chiesto scusa».