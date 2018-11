Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci siamo, insu Canale 5 la decima puntata delche seguiremo, come sempre, live minuto per minuto suScopriremo il verdetto del televoto che sancirà chi tra i nominati,, dovrà abbandonare il gioco. Ilary Blasi torna bionda.21.56 «Sono al Grande Fratello perchè sono fiera della persona che sono. Alessandro - replica Silvia - ha dei grandi pregiudizi e dovrebbe sapere che le parole hanno un peso. Predica bene e razzola male». «Senza cultura nè preparazione non ci sono diritti nè speranze» ribatte Cecchi Paone.21.49 Fabio Basile dallo studio commenta: «un amico non si comporta così, mi hai fatto solo del male. Un uomo vero non si vede dalla cultura che ha, se vuoi avere la mia stima devi chiedere scusa a Giulia e Silvia». Si intromette la Monsè «deve chiedere scusa anche a me».21.43 Il primo video da commentare è quello che ha portato alla lite tra Cecchi Paone e Giulia Provvedi che commenta: «io vivo di valori, cosa che non ha lui, mi dà molto fastidio il pregiudizio che ha nei miei confronti e in quello di mia sorella». «Ma fatti un bagno di umiltà», commenta Silvia. Cecchi Paone prova a smorzare i toni: «mi fanno tenerezza».21.40 Ilary Blasi torna biondissima e dà il benvenuto . Questa sera nomination tutta al maschile.21.39 Si parte subito con la lite tra Cecchi Paone e le Donatella