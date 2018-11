Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni decima puntata: scoppia il caso Cecchi Paone-Silvia Provvedi. Dasha furiosa contro Stefano Sala

Hell’s Kitchen Italia, anticipazioni seconda puntata: giudice ospite lo Chef stellato Cristiano Tomei

Questa sera in prima serata su C, nuovo appuntamento con il. La decima puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it promette scintille fin da subito. Due i casi sotto la lente di ingrandimento: la lite trae la reazione di Dasha doper aver visto il fidanzatosotto le lenzuola conGli ultimi giorni nella Casa di “Grande Fratello Vip” sono stati particolarmente movimentati. A turbare gli animi è stata l’accesissimaIl gruppo si è spaccato. Ma le bufere non terminano qui. In settimana il Grande Fratello Vip ha pubblicato sui suoi social un video che riprende Stefano Sala e Benedetta Mazza, di notte, avvinghiati sotto le coperte. Dai movimenti del corpo i telespettatori hanno intuito che si stessero baciando. Il post però non è piaciuto alla fidanza di Sala, Dasha che ha voluto replicare: «Questa è una provocazione! Quelli che sostengono la ‘coppia’ e quelli che li odiano. Capisci che ti viene mostrato ciò che vogliono che tu veda? non è la verità! Tutto questo è show». Cosa succederà?Questa sera, infine, scopriremo il verdetto del televoto che sancirà chi tra i nominati,, dovrà abbandonare il gioco. E non è tutto…una seconda eliminazione a sorpresa si abbatterà sui concorrenti.