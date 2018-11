Grande Fratello Vip 2018, decima puntata: eliminata la vecchia guardia. Lory del Santo e Ivan Cattaneo in nomination. Ela Weber e Cecchi Paone fuori

terminata con l'eliminazione della "vecchia guardia". La differenza generazionale all'interno della casa è sempre più forte e i giovani "fanno fuori" i più grandi. Ela Weber e Cecchi Paone sono gli eliminati, mentre in nomination finiscono Lory del Santo e Ivan Cattaneo. L'appuntamento è per lunedì 19 novembre. terminata con l'eliminazione della "vecchia guardia". La differenza generazionale all'interno della casa è sempre più forte e i giovani "fanno fuori" i più grandi.sono gli eliminati, mentre in nomination finisconoL'appuntamento è per lunedì 19 novembre.

Grande Fratello Vip 2018, Jane Alexander riceve una lettera commovente dal figlio Damiano: «Non sono arrabbiato, Elia è simpatico»​

La decima puntata delche abbiamo seguito insu01.08 Ivan Cattaneo vincitore della prova porta in suite Francesco Monte in veste di maggiordomo e Walter Nudo come "santone". Il Grande Fratello Vip 2018 torna lunedì prossimo00.51 Si torna alle nomination. Jane, le Donatella e Martina mandano al televoto Lory del Santo. COme da previsione in nomination questa settimana00.48 Ela Weber in studio, Signorini: «Avrei voluto per te un Grande Fratello più incisivo»00.36 Tocca alle donne. Silvia Salemi fa il nome di Jane. Lory fa il nome di Martina. Benedetta nomina Lory.00.32 Andrea Mainardi vota Ivan Cattaneo. Anche Monte sceglie Ivan. Ivan ricambia e sceglie Monte. Stefano Sala nomina Ivan, così anche Walter Nudo. Ivan in nomination con 4 voti.00.30 Iniziano le nomination. Gli uomini votano solo gli uomini e le donne solo le donne. Nomination palesi per gli uomini. E' molto probabile viste le dinamiche della casa che al televoto finiscano Lory del Santo e Ivan Cattaneo.00.27 Televoto chiuso. Il Vip che deve abbandonare la casa è Ela Weber.00.20 In studio Cecchi Paone che commenta così la sua avventura al GF Vip: «Quando si gioca, occorre giocare duro». Ovviamente interviene Maria Monsè che dice che Cecchi Paone dietro le quinte abbia sparlato della Marchesa. Ma la Marchese non crede alle sue parole e dice a Cecchi Paone: «ti voglio bene».00.00 Sorpresa per le Donatella, in casa arriva la mamma Monica. Torna la Gialappa's acnhe questa sera il video è registrato.23.42 Il duello finale è tra Ela e Martina. Ma c'è un colopo di scena, le due concorrenti dovranno scegliere un'altra donna da mandare al televoto con loro. La terza candidata al televoto flash è Lory Del Santo.23.32 I vip in casa non sanno nulla, ma sta per arrivare una doppia eliminazione. A decidere saranno i maschi della casa che sono in minoranza. Andrea Mainardi salva le Donatella. Francesco Monte salva Silvia Salemi. Ivan salva Lory Del Santo. Stefano Sala salva Benedetta Mazza. Walter Nudo salva Jane Alexander.23.25 Qualche giorno fa Jane ha scritto una lettera al figlio Damiano, a cui lui ha risposto. Jane va in caverna per lei c'è una lettera del figlio che la rassicura: «mi manchi ed Elia mi sembra un persona rispettabile».23.01 Per alleggerire il clima si parla degli scherzi fatti in settimana a Ivan Cattaneo. Poi si passa al gioco delle pance in sfida Ivan e Francesco Monte. Vince Cattanei, Monte sarà il suo maggiordomo per un giorno.22.50 Televoto chiuso. Ad essere eliminato è Alessandro Cecchi Paone, le Donatella esultano. Nessuno accompagna Cecchi Paone alla porta.22.35 Ilary spiega a Stefano che Dasha ha la possibilità di parlare telefonicamente con lui, ha 60 secondi di tempo. Non chiama nessuno.22.29 «Tra me e Benedetta - spiegs Sala - c'è qualcosa che sicuramente va al di là dell'amicizia, ma devo capire qualcosa fuori di qui. Ma questo non va al di à del bene che voglio a Benedetta. A Dasha dovrò darle delle spiegazioni ma non la sto tradendo».22.28 «L'impressione che si ha - commenta Signorini - è che abbiate timore di ripercorrere il rivissuto di Cecilia Rodriguez sotto le telecamere e vi capiamo, ma credo che voi due più di altri facciate più fatica a nasconderlo. E' un passione che non si riesce a controllare e da casa lo capiamo».22.24 Benedetta: «Stefano ha una persona fuori, qui è un contesto particolare e qui ci allarga. Ho cercato di limitarmi perchè gli porto rispetto, ma io mi fermo qui. Sono una persona molto razionale, questo affetto è reale ma è vissuto in un contesto che non è reale». La Blasi fa vedere l'intervista che Dasha ha rilasciato a Chi in cui attacca Benedetta.22.20 Stefano Sala viene invitato ad andare in confessionale, Benedetta resta da sola in salone. «Il pubblico vi segue e vuole capire se c'è una storia tra di voi», spiega Ilary e manda un filmato che li riguarda.22.11 C'è un'altra storia su cui fare luce ed è quella che riguarda Stefano Sala e Benedetta Mazza. La scorsa settimana Stefano ha salvato Benedetta dal televoto «lo rifarei altre mille volte». Parte il filmato.22.06 Durante la discussione nessuno dei concorrenti nella casa si è schierato salvo poi parlarne tra di loro. Viene mandato video di riepilogo.22.01 Prende la parola Signorini: «La cultura non vuol dire mai mettersi in cattedra e giudicare le vite degli altri. Essere intelligenti non vuol dire chiudersi ma aprirsi».21.56 la discussione procede parlando dell'attacco di Cecchi Paone che ha tirato in ballo la sua passata relazione tra Silvia e. «Sono al Grande Fratello perchè sono fiera della persona che sono. Alessandro - replica Silvia - ha dei grandi pregiudizi e dovrebbe sapere che le parole hanno un peso. Predica bene e razzola male». «Senza cultura nè preparazione non ci sono diritti nè speranze» ribatte Cecchi Paone.21.49dallo studio commenta: «un amico non si comporta così, mi hai fatto solo del male. Un uomo vero non si vede dalla cultura che ha, se vuoi avere la mia stima devi chiedere scusa a Giulia e Silvia». Si intromette la Monsè «deve chiedere scusa anche a me».21.43 Il primo video da commentare è quello che ha portato alla lite tra Cecchi Paone e Giulia Provvedi che commenta: «io vivo di valori, cosa che non ha lui, mi dà molto fastidio il pregiudizio che ha nei miei confronti e in quello di mia sorella». «Ma fatti un bagno di umiltà», commenta Silvia. Cecchi Paone prova a smorzare i toni: «mi fanno tenerezza».21.40 Ilary Blasi tornata biondissima e dà il benvenuto . Questa sera nomination tutta al maschile.21.39 Si parte subito con la lite tra. Scopriremo il verdetto del televoto che sancirà chi tra i nominati,, dovrà abbandonare il gioco.