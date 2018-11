Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo un lungo periodo da singleha ritrovato l’amore a fianco di. Giulia, come riportato da Leggo.it , ha conosciuto sotto i riflettori di “Uomini donne” di Maria De Filippi il suo ex fidanzato, Andrea Damante. Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip (nell’edizione precedente aveva partecipato Andrea), l’ex corteggiatrice ha improvvisamente deciso di mettere fine alla sua storia d’amore. Per lungo tempo per i due si è parlato di riavvicinamento, ma poi la De Lellis è stata data come nuova spasimante del personal tranier Cristiano Iovino , ex di Sabrina Ghio. Anche questa love story è stata smentita dalla diretta interessata che ora invece è felicemente fidanzata con il vincitore della scorsa edizione di Amici , appunto Irama, al secolo Filippo Maria Fanti.I due si sono bilanciati poco sul loro amore, ma ora Giulia ha fatto trapelare qualcosa in più. In un video girato in una discoteca infatti Giulia, alla domande sul nuovo amore, avrebbe risposto: “Stiamo molto bene, grazie. Stiamo bene, ci stiamo vivendo un po’… Stiamo bene, tutto bene”. Un nuovo tassello dopo la partecipazione di Irama a “Tu si que vales” con Maria da Filippi che ha fatto riprendere Giulia sorridente mentre chiedeva al cantante conto della sua nuova relazione…