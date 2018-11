Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il, che seguiremo come sempre insu Leggo.it : vi raccontiamo le anticipazioni. Nell'undicesima puntata scopriremo chi sarà il primo finalista di questa terza edizione e ci sarà la separazione deSono trascorsi più di cinquanta giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 e, a parte gli screzi “amorosi” tra Giulia Salemi e Francesco Monte, il gruppo è sempre più compatto. Questa sera però l’equilibrio potrebbe essere turbato dalla proclamazione. Solo un vip infatti andrà direttamente in finale che per i bookmakere sembra esserePer gli analisti di Stanleybet.it, invece Ivan Cattaneo va verso l’addio. Il cantante, in nomination con, è ultimo sulla lavagna del vincente a quota 25,00 come BNon mancheranno le imperdibili incursioni della Gialappa’s Band e neppure le sorprese.saranno ospiti del “Gf Show” e per- è giunto il momento di separarsi. Come avvenne lo scorso anno per i fratelli Rodriguez le Donatella diventeranno due singole concorrenti.Infine, Alessandro Cecchi Paone ha ancora qualcosa da dire agli ex coinquilini dopo il video messaggio di domenica in cui si è scagliato duramente contro i concorrenti.