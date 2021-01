GFVip, Stefania Orlando risponde ad Andrea Roncato: «È lui a dire che la moglie è gelosa di me»

GFVip, Stefania Orlando risponde alle accuse di Andrea Roncato: «È lui a dire che la moglie è gelosa di me». Domenica sera l'attore ospite di Barbara D'Urso ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della fine del suo matrimonio. Signorini ha dato alla conduttrice la possibilità di replicare.

Ospite a Live non è la D'Urso, Andrea Roncato domenica sera aveva smentito che il motivo della freddezza del rapporto con Stefania Orlando fosse dipeso dalla gelosia della seconda moglie: «È una grande stupidaggine, ma evidentemente fa effetto tirare fuori le gelosie. Il matrimonio con Stefania è durato due anni. Mi ha lasciato, lei aveva un’altro».

Durante la diretta della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato la clip a Stefania Orlando che ha potuto ribattere su tutto: «È vero che io sono andata via di casa, ma perchè eravamo diventati come fratello e sorella e abbiamo deciso di lasciarci. Io sicuramente avevo incontrato un'altra persona ma non è stata la causa della fine del nostro matrinio. Era già finito, avevamo solo rispetto e affetto e a me non bastava più. Io sono quella che ha preso la decisione, e il fatto che per anni siamo stati ottimi amici dimostra che eravamo in ottimi rapporti».

Signorini chiede alla Orlando se è vero che il suo rapporto con l'ex marito si sia raffreddato per colpa dell'attuale moglie di Andrea Roncato: «Non ho mai dichiarato che la moglie è gelosa - precisa la Orlando - io ho chiesto ad Andrea come mai non ci possiamo vedere e lui mi ha detto "lei è gelosa che tu mi chiami amore". E' stato lui. La figlia della moglie di Andrea che ha fatto quel tweet in cui mi chiama sfigata, io l'ho contattata privatamente e mi ha insultata pesantemente. Anche Andrea quando fa le interviste parla di me. Io non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia, ho sempre rispettato questa situazione. Anche mio marito è rimasto basito da questo comportamente, io e Andrea abbiamo fatto le vacanze insieme, io non lo so di chi è la colpa ma non accetto di essere la ex moglie scomoda. Io non voglio destabilizzare nessun equilibrio, sono felicemente sposata e non c'è nessun secondo fine».

