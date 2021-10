GFVip, Sophie Codegoni e l’addio a Gianmaria Antinolfi: «Mille casini, di te non mi fido»

Al Grande Fratello Vip sembra calare il sipario sulla “simpatia” fra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’ex tronista Sophie Codegoni infatti, dopo l’avvicinamento degli ultimi giorni, ha messo in chiaro le cose con il coinquilino Gianmaria Antinolfi: «Hai mille casini, di te non mi fido!».

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Sophie Codegoni e l’addio a Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ferma le romantiche avances di Gianmaria Antinolfi. Gianmaria, già fidanzato della coinquilina Soleil Sorgè, ha dichiarato all’ex tronista i sui sentimenti: «Ho una forte attrazione nei tuoi confronti – ha confessato – e non riesco a evitarti anche se ci provo. Posso stare lontano, ma ti cerco comunque con gli occhi».

Dopo le sue parole Sophie Codegoni ha espresso molti dubbi, anche per via di quello che il coinquilino aveva detto della sua relazione con l'ex Greta, lasciata durante il reality: «Non ti credo. Una settimana prima volevi creare una famiglia con lei... Fantasticavi su figli, matrimonio, convivenza... Per me non è normale. Se provi una cosa vera per una persona, e parli di famiglia, non penso sia un interesse leggero e passeggero».

Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Gianmaria assicura di non essere innamorato di Greta, ma a Sophie non basta: «Non puoi resettare tutto. A me piacciono le persone coerenti e sicure e tu a oggi non lo sei. Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, hai mille casini e a me non interessano queste cose. Di te non mi fido, ho anche iniziato a pensare che tu stia cercando disperatamente di avere una storia qui dentro. Ti vedo troppo incerto, troppo complicato...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:33

