Gf Vip , televoto annullato a causa di un provvedimento disciplinare. I fan: «Paolo Brosio ha parlato di masturbazione...». Pochi minuti fa, sugli account social del Grande Fratello Vip è apparso un nuovo comunicato.

«Il televoto - si legge - è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP».

Immediati i commenti sui social. In tanti chiedono la squalifica della contessa Patrizia De Blanck , tanto che l'hashtaf #fuoricontessa entra in trend topic. «Non fa altro che offendere - scrivono i follower - deve essere punita». Ma c'è anche chi pensa che il provvedimento sia per Paolo Brosio : «Ha detto che si sarebbe masturbato durante lo scherzo di Adua e Dayane che fingevano di fare sesso...». Infine c'è chi pensa si tratti di Andrea Zelletta: «Forse annullano il televoto per inserire anche lui, dal momento che ha spoilerato insieme a Brosio». Non ci resta che attendere la puntata di domani sera, il conto alla rovescia è partito.

