Soleil sa che l'amica Dayane sta partecipando a un reality in Brasile, ma non può essere al corrente delle tristi vicissitudini che l'hanno interessata in queste settimane Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– GfVip, Dayane su Soleil: il messaggio della modella brasiliana all'amica prima dell'inizio del reality

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA