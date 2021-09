Gf Vip , lite furiosa nella Casa. Katia Ricciarelli va fuori di sé: «Sfacciate». Interviene Manila Nazzaro. Pochi minuti fa, nel loft di Cinecittà è scoppiata la prima lite della quinta edizione, ad appena 48 ore dall'ingresso dalla porta rossa. Protagonite della querelle, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Raffaella Fico. Il soprano si è infuriata con le due showgirl, tanto che è dovuta intervenire Manila Nazzaro. Ma andiamo con ordine.

Le due ragazze avrebbero chiesto al Grande Fratello il permesso di fare uno scherzo agli altri abitanti della Casa, ovvero far credere che qualcuno avesse pronunciato delle frasi contro le donne e fosse a rischio squalifica. L'idea però non è piaciuta affatto a Katia Ricciarelli che si è infuriata: «Come si fa a chiedere al Gf una cosa del genere? Sfacciate. Io sono una persona leggera, ma questo non è uno scherzo». Interviene Manila Nazzaro che cerca di mettere pace: «Le ragazze sono davvero dispiaciute di aver urtato la tua sensibilità».

Katia Ricciarelli

Ma la reazione di Katia Ricciarelli viene considerata «eccessiva» da più di un follower. E su Twitter piovono commenti. «Aveva paura che ci andasse di mezzo lei con le cose che ha detto», scrivono alcuni. E ancora: «Che pensatezza dopo 48 ore». «Se dopo due giorni stanno così, alla fine che fanno?». Tornata la calma, i coinquili si riuniscono per un gioco, ma la soprano preferisce rimanere in disparte.

