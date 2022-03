Gf Vip, Giucas contro Lulù fuorionda (ma poi ci ripensa). Signorini non ci sta: «Basta nascondersi»

Continuano le liti tra Lulù e Davide Silvestri. Arrivati alla fine ormai le maschere cadono e tra i gieffini salgono i malumori. Stasera Alfonso Signorini pronto a far cadere gli altarini chiama la Selassiè e Silvestri in mistery. Un'amicizia tradita quella tra i due che nasce come amore a pelle e finisce tra insulti. Tra nomination e sceneggiate varie il rapporto tra i due è incrinato e ora in vista della finale del 14 marzo è il momento di dire la verità. Falsa, capricciosa, bugiardo... queste solo alcune delle parole volate tra i due.

Gf Vip, continue liti tra Davide e Lulù

«Ho dei dubbi sui sentimenti che Lulù prova per le persone. Io quando l'ho vista avvicinarsi a Manuel ho provato ad avvicinarmi a lei, anche quando mi ha dato dell'"infame" in puntata ho voluto comprenderla - ha spiegato così le sue ragioni Silvestri - e l'ho abbracciata regaandole il mio foulard, ma nulla è servito»

La principessa comincia la sua arringa partendo dai voti: «Tu si se arrabbiato con me per le nomination, ma chi c'era in quelle nomination non le nominerò mai, almeno finchè potrò. Le scelte tra le nomination erano quasi imposte perchè con te c'erano persone a me troppo care, poi tu non mi hai più parlato ma solo insultato. io ti ho nominato solo perché eri l'ultima persona che io cerco quando ho un roblema. Gli ho dato del falso solo per difendermi dai suoi insulti. Mi ha detto capricciosa, e quindi? Quale è il suo problema? Non siamo in caserma»

Le spiegazioni

Ma Davide deve ridire la sua: «Tu giudichi tanto le persone dando parole pesanti e quando gli altri ti dicono qualcosa sbotti. tu vuoi rispetto ma non lo porti»

Lulù prova a spiegarsi: «Io ho pensato per le dinamiche che sono successe in casa che fossi falso. Ad esempio quando Katia mi ha insultato tu non hai preso posizione. Ha cominciato a giocare a carte scoperte solo perché tu glielo hai chiesto, sennò sarebbe rimasto mascherato»

Alfonso riprende Giucas

Secondo Giucas Lulù non arriverà alla vittoria: «Nella discussione con Davide ha esagerato», ma ora ritratta dicendo che lei è fatta così. Signorini non ci sta e chiede chiarezza: «Lei è fatta così, mi auguro vinca» conferma Giucas, Alfonso lo ferma : «Non hai detto questo poco fa ma va bene».

Barù sceglie Jessica

Barù non ha dubbi tra le due Selassiè sceglierebbe Jessica per la finale: «Lulù te devi mostrare il lato bello quello che ha fatto innamorare Manuel invece stai facendo altro»

