GF Vip, Soleil eliminata a sorpresa. Tutto pronto per la Pupa e il Secchione? La Sorge perde a sorpresa al televoto flash contro Davide, durante la puntata di lunedì 7 marzo, ricevendo il 42% delle preferenze con il 58% di Silvestri.

Con l'eliminazione di Miriana prima e di Soleil poi il Grande Fratello Vip perde due grandi protagoniste di questa edizione. La Sorge è stata eliminata a sorpresa durante il televoto flash lanciato nella puntata di lunedì 7 marzo perdendo contro Davide.

Per Soleil, che ha appena chiuso la porta del Grande Fratello vip, potrebbe aprirsi quella de La Pupa e il seccione show, il nuovo programma di Barbara D'Urso in partenza la prossima settimana, proprio il giorno dopo la finale del GF Vip.

Nessuna conferma ufficiale ma la D'Urso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata del 6 marzo, parlando del cast di opinionist su Soleil ha così dichiarato: «Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là»

Martedì 8 Marzo 2022

