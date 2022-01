di Ida Di Grazia

GF Vip, diretta 3 gennaio: Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli. Kabir Bedi nuovo concorrente. Questa sera, durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, ci sarà un nuovo eliminato e il ritorno di Biagio D'Anelli che avrà un confronto con i ragazzi della casa e molto probabilmente anche con Miriana Trevisan.

Momentaneo cambio della guardia tra le opinioniste del Grande fratello Vip: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l’unica new entry di questa trentunesima puntata.

Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i “vipponi” hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. Insieme ai loro compagni d’avventura hanno dato il benvenuto al 2022 ma, anche in questa occasione di festa, non sono mancate le discussioni e i litigi che continuano tra musi lunghi e scontri.

Nella Casa ci sarà un nuovo ingresso: quello dell’attore Kabir Bedi. Biagio D’Anelli, eliminato la settimana scorsa, ha avuto modo di vedere da fuori quanto detto sul suo conto mentre era nella Casa. In nomination: Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme.

