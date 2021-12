GF Vip, diretta della puntata di oggi lunedì 27 dicembre: Kabir Bedi nuovo concorrente. Sorprese per tutti gli altri

GF Vip, diretta trentesima puntata: Kabir Bedi nuovo concorrente. Sorprese per tutti i concorrenti. Torna questa sera su canale 5 l'appuntamento con la casa più spiata d'Italia che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

GRANDE FRATELLO VIP, DIRETTA PUNTATA LUNEDI 27 DICEMBRE

21.46 Alfonso Signorini in studio con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

21.43 Le anticipaizoni di Alfonso Signorini. Si parlerà della lite tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini, e delle sorprese per i vipponi

I “vipponi” hanno festeggiato il Natale nella Casa del Grande Fratello Vip con piatti succulenti e creando un’atmosfera calorosa e divertente (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy) . Hanno preparato le nuove esibizione dell’incredibile “Gf Christmas Show” che torna in scena questa sera con la seconda parte. Ancora una volta non sono mancati i battibecchi anche in merito alla preparazione dello spettacolo.

In nomination questa sera: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa.

Inoltre, tante emozionanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa: ospiti scodinzolanti potranno “riabbracciare” i propri super amici, Jessica e Lulù Selassié potranno rivedere il loro fratello e Kabir Bedi sarà in collegamento con il “Grande Fratello Vip” perchè entrerà prossimamente nella casa come prossimo concorrente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 21:47

