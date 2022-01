di Ida Di Grazia

GF Vip, violenta lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan che urla: «Mi fai schifo, vado via». La diretta di lunedì 3 gennaio si incendia con le liti all'interno della casa, è tutti contro tutti, ma ci sono due donne che proprio non se le mandano a dire.

Tra alti e bassi il rapporto tra Katia e Miriana è sempre più incrinato, ma durante la diretta della 31ma puntata del Grande Fratello Vip gli animi si sono ulteriormente accesi. Mentre nella casa si stava discutendo del comportamento delle principesse Selassiè all'improvviso la lite scoppia tra Katia e Miriana.

«Io non ce l'ho con nessuno - risponde ad Alfonso Signorini Katia Ricciarelli - mi sono stancata delle bugie. La Signora (Miriana ndr.) era in camera mia a dirmi che mi aiutava, 40 minuti dopo mi nomina, sono stanca di ipocrisie e bugie. Prima veniva a dire che mio figlio sente che dico "santarellina" e questo no deve succedere e allora io le volevo dire e non hai paura che lui veda... ( e fa riferimento alla storia di Miriana e Biagio)».

Miriana è furiosa e va verso la porta «Perchè una donna che ha un figlio non può amare? Con Nicola non c’è stato il trasporto che abbiamo avuto io e lei. Mi fai schifo voglio uscire. Tu non mi dici stai zitta non ti permettere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 23:26

