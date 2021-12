Gf Vip, Clarissa attacca Manila che scoppia in lacrime: «Siamo alla follia più totale»

Gf Vip, Clarissa difende Lulù e attacca Manila che scoppia in lacrime: «Siamo alla follia più totale». Il caos sulle pulizie all'interno della casa, è stato grande protagonista della puntata di lunedì sera.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è in studio. Lite superata? Ecco tutta la verità

In settimana Manila ha avuto una discussione sia con Federica Calemme che con Lulù a causa delle pulizie. La piccola Selassiè in particolare ha accampato tante scuse pur di non rispettare il proprio turno, cosa che ha mandato su tutte le furie l'ex Miss Italia.

Alfonso Signorini, duraante la diretta di lunedì 27 dicembre ha mostrato agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip la clip incriminata, ma chi è andata su tutte le furie è stata Clarissa. La Selassiè prima su instagram, poi in diretta dallo studioha accusato Manila di essere una vipera.

«Sei la più falsa di tutte le edizioni» ha urlato Clarissa, «Io non so tu di chi stia parlando - risponde sconcertata Manila - io sarò anche ruvida ma sono diretta. Io ci metto la faccia. Siamo alla follia più totale».

Manila scoppia in lacrime: «Per me è una sconfitta personale, abbracciare Clarissa era come abbracciare mio figlio». Sia Signorini che Valeria Marini la consolano.

23.15 Clarissa fuori dalla casa ha commentato con un post su Instagram accusando

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA