Gf Vip, il brutto gesto di Giulia Salemi per arrivare in finale. Fan furiosi: «Vergognati, non si fa...»

Gf Vip , il gesto di Giulia Salemi per arrivare in finale. Fan furiosi: «Vergognati, non si fa...». Oggi, l'influencer italo-persiana ha rivelato al fidanzato Pierpaolo Pretelli un modo che avrebbe escogitato per conquistare la finale. L'ex velino è già un finalista, mentre Giulia spesso si ritrova in nomination.

In un video, diffuso su Twitter da alcuni follower, l'influencer - in cucina con il fidanzato - afferma: «Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa...». La frase ha diviso i fan. Se i sostenitori dei prelemi vedono nell'affermazione di Giulia una semplice battuta ironica, i detrattori, al contrario, l'accusano di essere falsa e opportunista. «Fate girare questo video - scrivono su Twitter - ecco Giulia che in puntata fa la vittima e qui che si organizza per arrivare in finale». E ancora: «Queste parole dimostrano la sua falsità».

Solo pochi giorni fa, Giulia Salemi era finita nell'occhio del ciclone per un'altra affermazione divisiva. Lo scorso sabato, ancora furiosa per le nomination ricevute da Tommaso Zorzi e da Stefania Orlando e per la lite con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, si è sfogata in veranda con Dayane Mello (che aveva appena subito il lutto) e qualche altro inquilino.

Poi la frase infelice. L'influencer, che spesso viene accusata di fare la vittima, sbotta: «Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso...». Giulia Salemi si accorge subito di aver fatto una gaffe di fronte a Dayane Mello - che sta affrontando con coraggio e dignità il suo dolore nella Casa - e cerca di recuperare. Ma tanto basta per fa infuriare i fan su Twitter: «Si sarà anche resa conto di essere stata indelicata con Dayane, ma ciò dimostra quanto sia bambina e vittima».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 23:11

