Mentre le trattative per i nuovi “vipponi” sarebbero già in corso, si vocifera anche su chi ricoprirà questa volta il ruolo di opinionista in studio al fianco del conduttore Alfonso Signorini. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: “Summer” from Bensound.com

Isola, Maria Laura lo ha detto senza essere ripresa dalla telecamere. Lory Del Santo rivela il piano dell'ex di Brosio

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA