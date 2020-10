Elisabetta Gregoraci ammette: «Fuori penso a una persona», Pierpaolo Pretelli in lacrime: «Mi sarei innamorato di lei». La storia mai nata tra i due tiene il pubblico del Grande Fratello Vip col fiato sospeso, a soffrirne di più è l'ex velino che nonostante tutto continua ancora a sperarci.

In attesa di scoprire se Elisabetta Gregoraci sarà l'eliminata della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stato un pìmomento molto emozionante durante la diretta.

Su domanda di Alfonso Signoriniri Pierpaolo va in mistery e vede la clip su loro due «Sono convinto che abbia qualcuno fuori», poi ammette «Questi giorni gli sono stato vicino perchè era in nomination, però i miei occhi sono cambiati. Non è facile trasformare quello che sento in semplice amicizia. Per me lei qui è la cosa più bella del Grande fratello»

Elisabetta Gregoraci ha scritto una lettera a Pierpaolo: «Quando ho iniziato quest'avventura mai avrei pensato di trovare una persona come te...il distacco non sarà semplice. Con questa lettera vorrei dirti grazie perchè senza di te qui dentro non avrei avuto la stessa forza ed energia. Pensami io lo farò sempre, mi mancherai un sacco». Pierpaolo è in lacrime: «Se lei non mi avesse messo dei paletti sarei innamorato di lei»

Piefrancesco raggiunge nel cucurio la Gregoraci, i due si abbracciano. «Devo dirti una cosa perchè ci sono rimasta male. In una clip - dice Elisabetta - hai detto che mi sei rimasto vicino solo perchè ero in nomination e io pensavo che volessi starmi vicino davvero. Perchè ti andava di farlo», «Io ti ho spiegato il motivo, non posso trasformare tutto in un'amicizia». A

lfonso Signorini chiede alla Gregoraci: «Voglio che tu dica con chiarezza sei hai qualcuno che ti aspetta fuori, Pierpaolo merita chiarezza», «Io non so se ho qualcuno che mi aspetta - risponde la Gregoraci- ma da quando sono qui dentro penso ad una persona e non è Pierpaolo»

Signorini chiede alla Gregoraci se è corrisposta dalla persona che c'è fuori «No, non penso lui sappia niente», alla richiesta se ci possa essere un futuro tra loro nella casa se dovesse restare «nella casa non lo so».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 00:34

